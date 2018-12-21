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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Lübnan ve Filistinli izciler Sarıkamış şehitlerini anıyor - BEYRUT

Lübnan ve Filistinli izciler Sarıkamış şehitlerini anıyor - BEYRUT

- Beyrut caddeleri - Lübnan Müslüman İzci Derneği Basın Sekreteri Visam el - Haccac ile röportajSarıkamış şehitlerini anma etkinliklerine katılacak Lübnan Müslüman İzci Derneği ile Filistin İsra İzci Derneği üyeleri, Türkiye'ye hareketlerinden önce Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ı ziyaret etti.AA muhabirine konuşan Lübnan Müslüman İzci Derneği Basın Sekreteri Visam el - Haccac, Sarıkamış Şehitlerini anmak için Erzurum Allahu Ekber dağlarında organize edilen etkinliklere 2011'den beri her yıl katıldıklarını belirtti.
Sarıkamış Harekatına katılan ve kendileri için gurur kaynağı olan Arap ve Lübnanlı şehitleri temsilen anma etkinliklerine katılmanın kendileri için önem arz ettiğini söyleyen Haccac, söz konusu harekat sırasındaki aşırı soğuk hava şartlarından şehit düşenlerin sayısının 90 bini aştığını hatırlattı.O topraklarda şehit düşen atalarının izinden gitme heyecanını yaşamak için 7 yıldan beri etkinliklere eşlik ettiklerini aktaran Haccac, "Hava sıcaklığının eksi 30 derecenin altına düştüğü 3 bin metre yükseklikteki dağlarda, şehit düşen atalarımızın yattığı yerlerde kamp kurup o havayı teneffüs ediyoruz." dedi.
Tarih sayfalarında aktarılanlara göre Sarıkamış Harekatı sırasında Beyrut vilayetinden 277 kişinin şehit düştüğüne dikkati çeken Haccac, söz konusu sayının günümüzdeki başkent Beyrut 'un yanı sıra Trablusşam, Sayda ve Sur kentlerini kapsadığını ifade etti.

Şehit Cenin Muhabir Başkent 

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