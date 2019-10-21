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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Lübnan sokaklarında Erdoğan sloganları: 'Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan'

- Lübnan sokaklarında Erdoğan sloganları: 'Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan'

Protestocuların sloganları

( BEYRUT ) - Lübnan sokaklarında Erdoğan sloganları: "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" BEYRUT

Protesto Hükümet 


- Lübnan'da iletişim vergilerini protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" sloganları attı. Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 4 gün önce başlayan protestolar sürüyor. Lübnan'da sokağa dökülen halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sloganları attı. Protestocular, "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" şeklinde sloganlar atarak Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
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