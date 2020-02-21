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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
- Lübnan Sağlık Bakanı: 'Ülkede ilk kez korona virüs vakası tespit edildi'

- Lübnan Sağlık Bakanı: 'Ülkede ilk kez korona virüs vakası tespit edildi'

Uçaktan detay

( BEYRUT ) - Lübnan Sağlık Bakanı: "Ülkede ilk kez korona virüs vakası tespit edildi" BEYRUT

Hastane Karantina İran Basın Toplantısı Toplantı 


- Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, ülkede ilk yeni korona virüs vakasının İran'ın Kum kentinden gelen uçaktaki 45 yaşındaki bir kadında tespit edildiğini duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında ülkede ilk korona virüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Hassan, "Dün İran'ın Kum kentinden gelen uçaktaki 45 yaşındaki Lübnanlı bir kadında korona virüs vakası tespit edildi" dedi.
Kadının durumunun iyi olduğunu söyleyen Hassan, İran'dan gelen uçaktaki 2 kişinin daha korona virüsü taşıdığı şüphesiyle hastanede karantina altına alınacağını belirtti.
Bakan, İran'dan Lübnan'a gelenlere önlem olarak 14 gün boyunca evlerinde kalma çağrısında bulundu.
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