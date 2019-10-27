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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler - BEYRUT

Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler - BEYRUT

- Göstericilerin Riyad el - Sulh Meydanı'nda toplanması - Göstericilerin slogan atmasıBEYRUT (AA) - Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve ülke geneline yayılan gösteriler 10. günüde devam ediyor. Başkent Beyrut 'un merkezinde Riyad el - Sulh Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Lübnan bayrakları taşıyarak hükümet karşıtı slogan attı.

Politika Hükümet Hükümet Karşıtı 

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