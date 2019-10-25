Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler - BEYRUT

- Göstericilerin Riyad el - Sulh Meydanı'nda toplanması - Güvenlik önlemleri - Göstericilerin slogan atması - Gösteriye askeri üniformayla katılan bir çocuğun Lübnan bayrağı taşımasıBEYRUT (AA) - Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve ülke geneline yayılan gösteriler devam ediyor. Başkent Beyrut 'un merkezinde toplanan vatandaşlar, Lübnan bayrakları taşıyarak hükümet karşıtı slogan attı.
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