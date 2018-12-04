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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Lübnan'da yılbaşı kutlamaları erken başladı - BEYRUT Video

Lübnan'da yılbaşı kutlamaları erken başladı - BEYRUT Video



: - Şehitler Meydanı'ndaki büyük bir çam ağacının etrafında kurulan eğlence parkı - Büyük çam ağacının aydınlatılması - Havai fişek gösterisi - Çok sayıda Noel Baba'nın büyük çam ağacının etrafında şarkılar eşliğinde dönmesi - Beyrut 'ta ışıklarla süslenen sokak ve caddeler Lübnan'ın başkenti Beyrut 'ta, Noel ve yılbaşı kutlamaları erken başladı.
Başkent Beyrut 'ta her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak ve caddeler ışıklarla süslendi, şehir merkezindeki Şehitler Meydanı'nda büyük bir çam ağacının etrafında kurulan eğlence parkı akşam saatlerinden itibaren aydınlatıldı ve kutlamalara başlandı.Çok sayıda Noel Baba'nın büyük çam ağacının etrafında şarkılar eşliğinde dönmesiyle başlayan, kutlamalar havai fişeklerin atılmasıyla devam etti.Orta Doğu coğrafyasında en yoğun Hristiyan nüfusa sahip Lübnan'da yeni yıl ve Noel kutlamaları renkli görüntülere sahne oluyor.

Çam Ağacı Yılbaşı Başkent Havai Fişek Yeni Yıl 

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