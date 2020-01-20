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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Lübnan'da protestoların 2. gününde 145 kişi yaralandı Haberi

- Lübnan'da protestoların 2. gününde 145 kişi yaralandı Haberi

Protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma

Güvenlik Güçleri Ekonomik Kriz Göz Yaşartıcı Gaz Plastik Mermi Parlamento 

-Tazyikli suyla müdahale
-Detay

( BEYRUT ) BEYRUT

- Lübnan'da parlamento binası yakınında protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmaların 2. gününde 145 kişi yaralandı. Lübnan halkı, ülkede artan ekonomik kriz ve siyasi çözümsüzlüğü protesto etmek için başkent Beyrut'ta bulunan parlamento binası yakınında Cumartesi günü başlattığı protestolara devam etti. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında tansiyon yükselince şiddetli çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçleri, protestoculara göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve tazyikli suyla müdahale ederken protestocular ise taşla karşılık verdi. Lübnan Kızıl Haç tarafından yapılan açıklamada, Beyrut'ta parlamento binası yakınındaki protestoların 2. gününde yaşanan şiddetli çatışmalarda 145 kişinin yaralandığı, 45 kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtildi. 2 gün içinde protestolarda toplam yaralı sayısının ise 520'ye yükseldiği ifade edildi. Öte yandan Lübnan'da protestolar, yolsuzluk ve ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle 3 ay önce baş göstermişti.
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