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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Lübnan'da ordu ile göstericiler arasında gerginlik (1) - TRABLUSŞAM

Lübnan'da ordu ile göstericiler arasında gerginlik (1) - TRABLUSŞAM

- Hükümet karşıtı protestocuların güvenlik güçlerine taş atması - Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi - Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullanmasıBEYRUT (AA) - Lübnan'ın Trablus şam kentinde yolu kapatan hükümet karşıtı protestocular ile askerler arasında yaşanan gerginlikte çok sayıda kişi yaralandı.Lübnan ordusu, ülkenin kuzeyinde yer alan Trablus şam kentinin Beddavi bölgesinde yolu kapatan hükümet karşıtı göstericiler ile yolu açmaya çalışan bir grup vatandaş arasında yaşanan gerginliğe müdahale etti.Göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermilerin kullanıldığı müdahale sonucu en az 7 kişi yaralandı.Olaya ilişkin ordudan yapılan yazılı açıklamada ise askerlerin, Beddavi bölgesinde şehirler arası yolu kapatan eylemciler ile yolu açmak isteyen vatandaşlar arasında gerginlik çıkması üzerine müdahalede bulunduğu belirtildi.Bunun üzerine taş ve havai fişek saldırısına uğrayan askerlerden 5'inin yaralandığına işaret edilen açıklamada, ordu mensuplarının da eylemcileri dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığı, daha sonra havaya gerçek mermiyle ateş açtığı ve bazı vatandaşların yaralandığı aktarıldı.Bölgeye takviye güçler gönderilerek hayatın normale dönmesinin sağlandığı vurgulanan açıklamada, olayla ilgili soruşturma açıldığı ifade edildi.Öte yandan Başbakan Saad el - Hariri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hariri, Beddavi'de yaşanan gerginliği duyar duymaz Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ı telefonla aradı.Göstericilerin ifade özgürlüğü hakkının korunması gerektiğini hatırlatan Hariri, yaşanan gerginliğe ilişkin ivedilikle soruşturma açılmasını istedi.

Güvenlik Güçleri Göz Yaşartıcı Gaz İfade Özgürlüğü Yazılı Açıklama Hükümet Karşıtı 

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