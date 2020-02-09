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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
- Lübnan'da mültecilerin bulunduğu Arsal kampı kar altında İzle

- Lübnan'da mültecilerin bulunduğu Arsal kampı kar altında İzle

Arsal kampı

( BEYRUT ) BEYRUT

Kar Fırtınası Mülteci İnsani Yardım Kar Yağışı Yardım Çağrısı 


- Lübnan'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle Suriyeli mültecilerin bulunduğu Arsal kampı kar altında kaldı. Lübnan'da dün etkisini gösteren kar fırtınası, ülkenin kuzeydoğusundaki Arsal kampında yaşayan Suriyeli mültecileri olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Arsal kampı kar altında kaldı. Fırtınadan etkilenen mülteciler zor anlar yaşarken, acil insani yardım çağrısında bulundu. Kampta yaşayan bir mülteci, ekmek ve battaniye bulamadıklarını belirterek Lübnan ve Ürdün devletine insani ihtiyaçlarının karşılanması için çağrıda bulundu.
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