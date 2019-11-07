Lübnan'da gösteriler dün gece de devam etti - BEYRUT
- Riyad Sulh Meydanında toplanan göstericilerden detaylar - Tencere ve metal eşyalara vuran göstericilerden detaylar - Lübnan bayrağı taşıyan göstericilerden detaylar BEYRUT (AA) - Lübnan'da 17 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen protestocular, başkent Beyrut ve diğer bazı bölgelerde meydanları yeniden doldurdu. Göstericilerin başkent Beyrut 'taki adresi şehir merkezindeki Hükümet Sarayı önünde yer alan Riyad Sulh Meydanı oldu. Burada toplanan bazı göstericiler, alana getirdiklerinde tencerelerin yanı sıra çevredeki metal cisimlere vurarak yöneticileri protesto etti.
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