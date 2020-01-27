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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Lübnan’da göstericiler bütçe görüşmeleri sırasında yeni hükümeti protesto etti

- Lübnan’da göstericiler bütçe görüşmeleri sırasında yeni hükümeti protesto etti

Parlamento önünde

Güvenlik Güçleri Ekonomik Kriz Göz Yaşartıcı Gaz Bütçe Görüşmeleri Parlamento 

- Olaydan detay
- Toplanan protestocular
- Parlamento önünde olan güvenlik güçleri

( BEYRUT ) BEYRUT

- Lübnan'da Başbakan Hassan Diyab tarafından kurulan yeni hükümet bütçe görüşmeleri gerçekleştirdiği sırada halk ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi.
Lübnan’da yolsuzluk, ekonomik kriz ve iletişim vergileri nedeniyle aylar önce başlayan protestolar yeni hükümet kurulmasına rağmen devam ediyor. Lübnan Başbakan Hassan Diyab’ın kurduğu yeni hükümet bütçe görüşmeleri gerçekleştirirken, başkent Beyrut'ta bulunan parlamento binası önünde toplanan halk yeni hükümeti protesto etti. Hükümet karşıtı sloganlar atan halk, güvenlik güçleri ile karşı karşıya geldi. Güvenlik güçleri, eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Lübnan Kızılhaçı olaylar sırasında 4 kişinin yaralandığını ve yaralıların hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.
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