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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Lübnan'da göstericiler 170 kilometrelik insan zinciri oluşturdu

- Lübnan'da göstericiler 170 kilometrelik insan zinciri oluşturdu

İnsan zinciri oluşturulması

( BEYRUT ) BEYRUT

İstifa Politika Protesto Hükümet İnsan Zinciri 


- Lübnan'da on binlerce gösterici 170 kilometrelik insan zinciri oluşturdu. Lübnan'da binlerce gösterici, hükümetin vergi politikalarına karşı 12 gün önce başlayan protesto eylemleri kapsamında 170 kilometrelik insan zinciri oluşturdu. Ülkenin kuzeyinden güneyine 170 kilometre boyunca insan zinciri oluşturan on binlerce kişi, birlik mesajı verdi. Eyleme katılan göstericiler Lübnan bayrağını açarak hükümet aleyhine sloganları attı. Lübnan'da halk, ekonomik durumun kötüleşmesi ve hükümetin yeni vergiler getirme planı üzerine 17 Ekim Perşembe günü başlattıkları gösterileri sürdürüyor. Protestocular, yolsuzluğa batmakla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.
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