Lübnan'da gösteri (2) - BEYRUT

: - Göstericilerin Beyrut 'taki Riyad Sulh Meydanı'nda toplanması - Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında arbede yaşanması - Göstericilerin slogan atması - Güvenlik güçlerinden detayLübnan'ın başkenti Beyrut 'ta "sarı yelek" giyenlerin de aralarında bulunduğu yüzlerce gösterici, ülkedeki ekonomik durumu ve hayat pahalılığını protesto etti.Lübnanlı yüzlerce kişi, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının yaklaşık bir haftadan bu yana sosyal medyada "Sokağa iniyorum" sloganıyla sürdürdüğü çağrı üzerine Beyrut 'un merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplandı. Burada bir süre sloganlar eşliğinde eylemlerini sürdüren protestocular daha sonra yakındaki Riyad Sulh Meydanı'na yürüyerek gösterilerine devam etti. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.Göstericiler, aylardır sonuç vermeyen yeni hükümeti kurma sürecinin yanı sıra ekonomik durumu ve hayat pahalılığını protesto etti.