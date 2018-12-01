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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Lübnan'da Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü - BEYRUT

Lübnan'da Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü - BEYRUT



: - Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen gösteriye katılanlar - Filistin bayrağı taşıyan Lübnanlılar - Gösteride konuşma yapılması BEYRUT (AA) - Lübnan'daki siyasi partiler, kanaat önderleri ve Filistinli gruplar, başkent Beyrut 'taki Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) binası önünde gösteri düzenledi.
Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen gösteri sırasında, "İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarıyla" ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletilmek üzere yazılan mesaj okundu.Mesajda, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesinin üzerinden 70 yıldan fazla zaman geçtiği hatırlatılarak, "İsrail'in, aldığı uluslararası desteklerle Filistin topraklarını gasba devam ettiği" BM'nin ise İsrail'e uluslararası kararları uygulatmaktan aciz kaldığı belirtildi.İsrail'in, "Filistin halkına yönelik insan hakları ihlallerini sürdürdüğü aktarılan mesajda, "Filistin'in Filistinlilerin tamamının vatanı olduğu, Kudüs'ün de Filistin'in ebedi başkenti olarak" kalacağı vurgulandı.Mesajda ayrıca, İsrail hapishanelerindeki tutukluların serbest bırakılması için derhal müdahalede bulunulması ve onlara yönelik ihlallerin ve işkencelerin durdurulması istendi. - Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma GünüBundan 71 yıl önce aldığı kararla İsrail'in, Filistin topraklarında kendisine meşruiyet bulmasına zemin hazırlayan BM, 2 Aralık 1977 ve 12 Aralık 1979'da aldığı 2 kararla da 29 Kasım'ın "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" olarak kutlanmasına karar verdi.BM, dayanışma günü etkinlikleri kapsamında her yıl, sivil toplum kuruluşları ve hükümetlerden, Filistin halkıyla dayanışma mesajları yayımlama, toplantılar yapma ve film gösterimleri gibi etkinlikler düzenlemelerini istiyor.

Kanaat Önderleri Siyasi Partiler Siyasi Parti Sivil Toplum Uluslararası 

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