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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Lübnan’da Binlerce Kişi Sahillerdeki Çöpleri Topladı

- Lübnan’da Binlerce Kişi Sahillerdeki Çöpleri Topladı

Sahil temizleme görüntüsü

( BEYRUT ) - Lübnan’da binlerce kişi sahillerdeki çöpleri topladı BEYRUT

Çevre Kirliliği Uluslararası Anma Etkinliği 


- Lübnan’da artan çevre kirliliği sorununa karşı, Çevre Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında binlerce kişi sahillerdeki çöpleri temizledi. Lübnan Çevre Bakanı Fadi Jreissati, ülkede gün geçtikçe artan çevre kirliliğine karşı ulusal bir proje başlattı. Lübnanlı binlerce kişi, proje kapsamında sahilde çöp topladı. Projeyi Lübnan halkını bir araya getiren ulusal bir kutlama olarak değerlendiren Çevre Bakanı Jreissati, halkı daha fazla çevre bilinci kazanmaya ve su yollarını tıkayarak kirliliğe yol açan sokaklardaki çöp atıklarını temizlemeye çağırdı. Lübnan’a daha temiz bir görüntü oluşturmayı amaçlayan proje Beyrut, Akkar, Zahrani, Batroun gibi bölgelerinde gerçekleştirildi.
Proje kapsamında sahilde çöp toplanma etkinliğine katılan Lübnanlı yetkililer, Lübnan'ın uluslararası imajını değiştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.
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