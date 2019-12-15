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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Lübnan'da binlerce gösterici Beyrut'ta toplandı - BEYRUT

Lübnan'da binlerce gösterici Beyrut'ta toplandı - BEYRUT



: - Başkent Beyrut 'ta toplanan binlerce göstericiden detaylar - Slogan atan göstericilerden detaylar - Müzükler eşliğinde gösterilerine devam eden göstericilerden detayklarBEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut 'ta toplanan binlerce gösterici, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, yeni hükümeti kurma süreci kapsamında parlamenterlerle başlatması planlanan istişareleri protesto etti.Lübnan'da 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine gelecek yeni kabineyi oluşturma görevini vermek üzere Cumhurbaşkanı Avn'ın yarın parlamenterlerle istişarelere başlaması bekleniyor.İstişareler sonucunda mevcut Başbakan Saad el - Hariri'nin görevlendirileceği konuşulurken yeni hükümetin teknokratlar veya tekno - siyasi olacağına dair konuların siyasi partiler arasındaki tartışmaları sürüyor.Buna karşı binlerce kişi, başkentin merkezindeki parlamento binasının önünde toplanarak, yönetimdeki siyasi partiler ve liderler aleyhine çeşitli sloganlar attı.

Protesto Siyasi Partiler Siyasi Parti Hükümet Parlamento 

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