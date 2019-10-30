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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Lübnan'da Başbakanın istifasına rağmen gösteriler devam ediyor (2) - BEYRUT

Lübnan'da Başbakanın istifasına rağmen gösteriler devam ediyor (2) - BEYRUT



: - Güvenlik güçlerinin protestoculara biber bombası atması - Göstericilerden detaylar - Güvenlik güçlerinden detaylar - Güvenlik güçlerinden detaylar - Yolda yanan çöp kutularıdan detaylar BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad el - Hariri'nin bugün istifasını sunmasına rağmen ülkedeki protestocular meydanlarda gösterilere devam ediyor.

İstifa Protesto 

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