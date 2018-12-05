Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan parti liderlerine çağrı - BEYRUT

Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan parti liderlerine çağrı - BEYRUT



: - Osmanlı döneminden kalma Milli Kütüphane binasının açılış töreninden detaylar - Törene katılan misafirlerden detaylar - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın konuşması - Katar'ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Hasan Cabir el - Cabir'in konuşmasıBEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, siyasi parti liderlerini, ülkenin bulunduğu durumu tam anlamıyla idrak etmeye çağırdı.Cumhurbaşkanı Avn, başkent Beyrut 'ta Katar'ın destekleriyle restorasyonu yapılan Osmanlı döneminden kalma Milli Kütüphane binasının açılış töreninde siyasi parti liderlerine çağrıda bulundu.Birkaç gün önce Arap Birliği Partisi lideri ve eski Çevre Bakanı Viam Vehhab'ın silahlı destekçileri ile emniyet güçleri arasında bir kişinin ölümüne yol açan gerginliğe değinen Avn, "Her parti liderinin, düşmanca uygulamalar ve artan tehditlerin ortasında, ülkenin içinde bulunduğu şartları tam anlamıyla idrak etmesi gerekiyor." dedi.

Restorasyon Açılış Töreni İsaf Siyasi Parti Başkent 

İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı