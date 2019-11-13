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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın konuşması halkı sokağa döktü - BEYRUT İzle

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın konuşması halkı sokağa döktü - BEYRUT İzle

- Lübnan'daki gösterilerden detaylar - Slogan atan göstericilerden detaylarBEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın televizyon konuşması, hükümetin istifasından sonra hafifleyen protesto gösterilerini yeniden alevlendirdi. Cumhurbaşkanı Avn konuşmasının ardından başkent Beyrut 'ta sokağa çıkan vatandaşlar gösteri düzenledi.

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