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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan 'yosluzlukla mücadelede kararlılık' vurgusu - BEYRUT

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan 'yosluzlukla mücadelede kararlılık' vurgusu - BEYRUT

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "yosluzlukla mücadelede kararlılık" vurgusu - BEYRUT

: - Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ve Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Jha ile görüşmesinden detaylarBEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha'yı ve beraberindeki heyeti başkent Beyrut 'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Avn, Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Jha ile ülkesinde kötüye giden ekonomik durum nedeniyle 21 gündür süren protestoları görüştü.

Protesto Başkent Rektör 

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