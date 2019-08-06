Lübnan Çalışma Bakanlığının uygulaması protesto edildi - GAZZE Haberi
: - Göstericilerin döviz ve pankartlar taşıyarak yürümesi - Filistin bayrağı taşıyan göstericilerin slogan atması - Göstericilerin yürüyerek BM binası önünde bir araya gelmesi - FDHKC Öğrenci Birliği Başkanı Ahmed Ebu Halime'nin gösterideki konuşması Gazze liler, Lübnan Çalışma Bakanlığının işsizlikle mücadele için uygulamaya koyduğu ve bu ülkedeki Filistinli mültecilerin de çalışma izni almasını gerektiren "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" protesto etti. Gazze 'nin batısındaki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde bir araya gelen göstericiler, "Ey Filistin senden başka vatan yok" sloganları attı.Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, eylemciler Lübnan Çalışma Bakanlığının aldığı karara tepki göstererek dünyanın neresinde olursa olsun tüm Filistinli mültecilerle dayanışma içinde olduklarını ifade etti. - Filistinli mülteciler yabancı değil yerlerinden edilmiş bir halkFilistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Öğrenci Birliği Başkanı Ahmed Ebu Halime, gösteride yaptığı konuşmada, "Lübnan'daki Filistinli mültecilere karşı bu adaletsiz uygulamayı protesto etmek için burada toplandık." dedi.
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