Lübnan Başbakanı Hariri, Fransa'da - PARİS

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklaması - Lübnan Başbakanı Hariri'nin açıklamasıPARİS (AA) - Resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa 'nın başkenti Paris'e gelen Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bir araya geldi. Macron ve Hariri Elysee Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.
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