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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Lübnan bağımsızlığın 75. yıl dönümünü kutluyor - BEYRUT

Lübnan bağımsızlığın 75. yıl dönümünü kutluyor - BEYRUT



: - Şefik Caddesi'nde düzenlenen Lübnan bağımsızlığın 75. yıl dönümü kutlamalarından detaylar - Bağımsızlık ktlamalarına katılan Başbakan Hariri ve Meclis Başkanı Berri'den detaylar - Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın gelişi - Askeri geçit töreninenden detaylarBEYRUT (AA) - Lübnan, bağımsızlığının 75'inci yıl dönümünü başkent Beyrut 'ta gerçekleştirilen askeri törenle kutladı.Başkent Beyrut 'taki Şefik Caddesi'nde düzenlenen askeri geçit törenine, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Saad el - Hariri'nin yanı sıra çok sayıda askeri, siyasi ve dini yetkili katıldı.
Lübnan semalarına bırakılan beyaz, kırmızı ve yeşil renkli balonlarla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Avn, Şehitler Anıtı'na çelenk koydu ve meşale yaktı.Osmanlı hakimiyetinde yaklaşık 400 yıl kalan Lübnan, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra girdiği Fransız mandasından 22 Kasım 1943'te bağımsızlığını kazanmıştı.

Askeri Tören Başkent Irak 

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