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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
LPG tankındaki uyuşturucuya operasyon - KARABÜK

LPG tankındaki uyuşturucuya operasyon - KARABÜK

- LPG tankındaki uyuşturucu maddesi LPG tankındaki uyuşturucuya operasyon - Karabük 'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 kilogram eroin ele geçirildiKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda 36 kilogram eroin ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar doğrultusunda bir cipi takibe aldı.Cipe, Yenice ilçesi girişinde Narkotik Şubesi ekiplerinin de desteğiyle operasyon başlatıldı.Durdurulan cipte narkotik köpeği "Şila"nın da katılımıyla arama yapıldı. Aramalarda, bagajda bulunan LPG tankının içine gizlenmiş 70 paket içinde 36 kilogram eroin ele geçirildi.Araç sürücüsü İ.A gözaltına alındı.

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