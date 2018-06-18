LPG tankında 19,5 kilogram eroin ele geçirildi - BURSA Haberi
- Operasyon anı - Aracın durdurulması - Uyuşturucunun bulunması - Zanlının adliyeye sevk edilmediLPG tankında 19,5 kilogram eroin ele geçirildiBURSA (AA) - Bursa 'da düzenlenen operasyonda, bir aracın LPG tankında 19,5 kilogram eroin ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.A'nın doğu illerinden temin ettiği uyuşturucuyu Bursa 'da piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.Şüphelinin geldiği otomobili kent merkezinde durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada LPG tankının içine gizlenmiş halde 19,5 kilogram eroin buldu.Gözaltına alınan Y.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.