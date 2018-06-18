Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
LPG tankında 19,5 kilogram eroin ele geçirildi - BURSA Haberi

LPG tankında 19,5 kilogram eroin ele geçirildi - BURSA Haberi

- Operasyon anı - Aracın durdurulması - Uyuşturucunun bulunması - Zanlının adliyeye sevk edilmediLPG tankında 19,5 kilogram eroin ele geçirildiBURSA (AA) - Bursa 'da düzenlenen operasyonda, bir aracın LPG tankında 19,5 kilogram eroin ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.A'nın doğu illerinden temin ettiği uyuşturucuyu Bursa 'da piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.Şüphelinin geldiği otomobili kent merkezinde durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada LPG tankının içine gizlenmiş halde 19,5 kilogram eroin buldu.Gözaltına alınan Y.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Eroin 

İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Bu Değişim Fazla Zaman AlmadıBu Değişim Fazla Zaman Almadı
Dişine Bulaşmış Ruj Lekesi İçin Bir Daha Endişelenmesi GerekmeyecekDişine Bulaşmış Ruj Lekesi İçin Bir Daha Endişelenmesi Gerekmeyecek
Yüzleri Kısa Sürede Bu Hale GeldiYüzleri Kısa Sürede Bu Hale Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı