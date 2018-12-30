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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
LPG'li otomobilde patlama: 1 yaralı - ADANA

LPG'li otomobilde patlama: 1 yaralı - ADANA



: - Otomobilin yanması - Otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesi - Sağlık ekipleri yaralıya müdahale etmesi Adana 'da LPG'li otomobilde patlama: 1 yaralıADANA (AA) - Adana 'nın Ceyhan ilçesinde LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.Osman Tüfekçi, İnönü Bulvarı Çamlıyol kavşağı yakınında park halinde bulunan 01 VCG 41 plakalı LPG'li otomobilinde çakmakla sigara yakmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi.Patlamada ağır yaralanan sürücü Tüfekçi, vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.Tüfekçi ve patlamadan etkilenerek baygınlık geçiren Özcan Boyukısa olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı araçta incelemede bulundu.

Bild Sigara 

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