'LÖSEV sokakta makbuzla bağış toplamaz' - ÇORUM Haberi
"LÖSEV sokakta makbuzla bağış toplamaz" - ÇORUM - Vatandaşlardan görüntü - Esnaf ziyareti görüntüsü - Esnafın açıklaması - Beste Aydemir'in açıklamasıÇORUM (AA) - Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri, vakfın hiçbir zaman makbuz karşılığı da olsa sokakta bağış toplamadığı uyarısında bulundu.Ankara'dan 9 kişilik ekiple Çorum 'a gelen LÖSEV gönüllüleri ve çalışanları, vatandaşlara LÖSEV'in ücretsiz bültenini dağıtarak, bu bülteni yardım için ücretle satmaya çalışan art niyetli kişilere karşı uyardı. Gün boyu süren ziyaretlerde 5 bin bülten dağıtan LÖSEV gönüllüleri, LÖSEV adına makbuzla para toplayan kişileri görmeleri durumunda polise ihbarda bulunmalarını istedi.LÖSEV Aktif İletişim Birimi koordinatörü Beste Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, LÖSEV'in asla sokakta bağış toplamadığını, bağışların kurumsallık çerçevesinde internet ya da banka hesap numaraları aracılığıyla kabul ettiğini söyledi.
Aydemir, LÖSEV'in ücretsiz bülteninin bazı art niyetli kişilerce insanlara satılmaya çalışıldığını öğrendiklerini ve bu nedenle Türkiye genelinde çalışma başlattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"İnsanları LÖSEV'in nasıl bağış topladığı konusunda bilinçlendirmek üzere Çorum 'dayız. Üç ayda bir yayınladığımız bültenimiz var. Üzerinde de ücretsiz dağıtıldığı yazıyor. İnsanlara bu bülteni parayla satıp, dolandırıcılık yapanların olduğunu öğrendik. Biz kesinlikle bu şekilde bağış toplamıyoruz. İnsanlarla tek tek görüşerek bunu anlatmaya çalışıyoruz."Bu tür bilgilendirme çalışmalarını Türkiye genelinde yürüttüklerini ifade eden Aydemir, "Eğer birisi size LÖSEV gönüllüsü olduğunu, bağış amaçlı bülten sattığını söylerse bilin ki onun LÖSEV ile bağlantısı yoktur. LÖSEV gönüllüleri, bizim de yaptığımız gibi bültenleri ücretsiz olarak dağıtıyor ve çalışmalarımız hakkında bilgilendiriyor." diye konuştu. - Esnaf bilgilendi Çorum 'da bir leblebi dükkanında çalışan Selamettin Ekici, dükkanlarına zaman zaman gelen kişilerin LÖSEV için bağış istediklerini belirterek, şunları söyledi:"LÖSEV benim önemsediğim bir kurum. Ellerinde makbuzla dükkanıma gelen kişiler LÖSEV için bağış topladıklarını söyleyince ben de bir miktar yardımda bulundum. Karşılığında makbuz da aldım. Bugün gelen arkadaşlar LÖSEV'in makbuzla bağış toplamadığını söylediğinde şaşırdım, artık bundan sonra bu şekilde gelenlere inanmayacağım."