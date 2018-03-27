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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
LÖSEV dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

LÖSEV dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

Ankara’dan gelen Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Sosyal Hizmetler görevlisi Burcu Erdoğan

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-Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)Hakla İlişkiler görevlisi Eda Cınkıllı konuşması
-LÖSEV Bafra temsilcisi Erol Korkmaz konuşması
-Saha çalışmasında LÖSEV görevlileri ve öğrenciler vatandaşlara broşür dağıtarak uyarılarda bulunması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) görevlileri LÖSEV adına para toplayanlara karşı vatandaşları uyardı. Ankara’dan gelen LÖSEV sosyal hizmetler görevlisi Burcu Erdoğan, hakla ilişkiler görevlisi Eda Cınkıllı, Bafra temsilcisi Erol Korkmaz, vakfın kardeş okulu Bafra Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte alan çalışması yaparak vakıf adına para toplayanlara karşı vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.
Burcu Erdoğan, “LÖSEV adına kullanarak, kapı kapı dolaşarak bizim adımıza para topluyorlar. Bunların önüne geçmek için bilinçlendirme çalışması yapıyoruz” dedi.
Eda Cınkıllı, “Buraya geliş amacımız hem LÖSEV’in 20’nci yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirmek istediğimiz etkinliklerle ilgili hem de dolandırıcılara karşı halkı bilgilendirmek. Dolandırıcılara itibar etmemeleri konusunda onları uyarmak üzere dün ve bugün Samsun’da saha çalışmaları gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
Erol Korkmaz ise bugün dolandırıcılıkla ilgili hem bilgilendirme çalışması yaptıklarını hem de LÖSEV’i tanıttıklarını belirtti.

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