LÖSEV’den Hatay’da farkındalık yürüyüşü

-Pankart açılması

-Yürüyüş

-Slogan atılması

-Slogan ve maske takılması

-Motosiklet ve Vosvos turu



( HATAY )- Hatay’da farkındalık yürüyüşü, motosiklet ve Vosvoslarla da farkındalık turu düzenlendi HATAY



- LÖSEV Vakfı Hatay’da farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Etkinlik kapsamında Hatay Türk Chopper Motorsiklet Grubu ve Vosvos Hatay Ekibiyle şehir turu gerçekleşti. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle Hatay’ın Antakya ilçesinde farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Atatürk Parkı’nda gerçekleşen yürüyüşe yüze yakın vatandaş katıldı.

Katılımcılar yaklaşık 1 kilometrelik park alanında ‘Maskeme değil, gözlerime bak’, ‘Maskeni tak, farkındalık yarat’ sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinlik Hatay Türk Chopper Motorsiklet Grubu ve Vosvos Hatay Ekibinin düzenlediği şehir turuyla son buldu.



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