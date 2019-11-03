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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
LÖSEV’den Hatay’da farkındalık yürüyüşü

LÖSEV’den Hatay’da farkındalık yürüyüşü

Program öncesi kurdele ve maske takılması

Tors Farkındalık 

-Pankart açılması
-Yürüyüş
-Slogan atılması
-Slogan ve maske takılması
-Motosiklet ve Vosvos turu

( HATAY )- Hatay’da farkındalık yürüyüşü, motosiklet ve Vosvoslarla da farkındalık turu düzenlendi HATAY

- LÖSEV Vakfı Hatay’da farkındalık yürüyüşü düzenledi.
Etkinlik kapsamında Hatay Türk Chopper Motorsiklet Grubu ve Vosvos Hatay Ekibiyle şehir turu gerçekleşti. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle Hatay’ın Antakya ilçesinde farkındalık yürüyüşü düzenledi.
Atatürk Parkı’nda gerçekleşen yürüyüşe yüze yakın vatandaş katıldı.
Katılımcılar yaklaşık 1 kilometrelik park alanında ‘Maskeme değil, gözlerime bak’, ‘Maskeni tak, farkındalık yarat’ sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinlik Hatay Türk Chopper Motorsiklet Grubu ve Vosvos Hatay Ekibinin düzenlediği şehir turuyla son buldu.
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