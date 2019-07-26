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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
LÖSEV'den hastalara et yardımı - İSTANBUL Haberi

LÖSEV'den hastalara et yardımı - İSTANBUL Haberi

- LÖSEV Vakfının yardım dağıtımdan detaylar - LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön ile röportaj - Çocuğu lösemi tedavisi gören Emrah Çakar ile röportajLÖSEV'den hastalara et yardımıİSTANBUL (AA) - Lösemili Çocuklar Vakfı'nca kanser hastalarına et yardımı yapıldı.LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön, LÖSEV'in Levent'teki binası önünde yapılan et dağıtımına ilişkin, Marmara Bölgesinde 6 bin kayıtlı hastalarının bulunduğunu söyledi.

Ön, ofislerinin bulunduğu diğer illerde de et dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Lösemi hastalarının tedavisinde protein ağırlıklı beslenmelerinin önemli olduğunu belirten Ön, en kaliteli protein kaynağı olan et ve et ürünlerinin tüketilerek hastaların zorlu tedavi sürecini daha kolay atlattıklarını söyledi.

Zuhal Ön, "Kurban Bayramında vekaleten yapılan kurban bağışlarını 12 ay boyunca vakfa kayıtlı tüm ailelerimize dağıtıyoruz. Dolayısıyla geçen yıl aldığımız kurban bağışlarının, ilk üç gün içerisinde noter, din görevlisi ve LÖSEV personeli vasıtasıyla kesimini gerçekleştiriyoruz. İlk anda dağıtılabilecek olanları dağıtıyoruz, geri kalanlarını da emanete veriyoruz. Ailelerin yıl boyunca ete ihtiyaçları var. Periyodik olarak bir yıl boyunca, kalan etlerin ailelere dağıtımlarını yapıyoruz. Bugün gördüğünüz dağıtım, geçen yıl aldığımız kurban bağışlarının 12 ay boyunca dağıtılanların son parçası." şeklinde konuştu.
Çocuğu lösemi tedavisi gören Emrah Çakar, "Umudumuzu yitirmeyelim. Benim oğlum 1,5 yıl önce lösemiye yakalandı. Zor imkanlarda mücadele ediyoruz. Bize destek olan LÖSEV'e teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Tedavi Süreci Et Ürünleri Akalan Gesi Etiler 

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