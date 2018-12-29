Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
LÖSEV çocuklarından 2019'a umut dolu bir merhaba

LÖSEV çocuklarından 2019'a umut dolu bir merhaba

Partiden detaylar

Yeni Yıl Irak 

-Çocuklarla röportaj
-LÖSEV Bursa Koordinatörü Füsun Emecan Özcan röportaj

( BURSA )- 2019'a ilk onlar girdi BURSA

- Lösemili Çocuklar Sağlık Eğitim Vakfı (LÖSEV), bütün Türkiye'de düzenlenen geleneksel yeni yıl balosunu Bursa'da kayıtlı lösemi ve kanser hastası çocuklarla bugün gerçekleştirdi. Dans, müzik gösterileri ve sürprizlerle dolu balo çocukların neşesine neşe kattı. Yılbaşı pastası ve Noel Baba'nın yanı sıra masal kahramanlarının yer aldığı partide çocuklar yeni yılı kutladı. Sihirbaz gösterisi ve Barış Manço'ya benzerliğiyle Alper Dinçer şarkılarıyla çocukları yalnız bırakmadı. Çocuklarla beraber şarkılar seslendiren Dinçer, yeni yıl pastasını onlarla birlikte kesti. (HG-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı