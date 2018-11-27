Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Lösemili Öykü için kök hücre ve kan bağışı - İZMİR

Lösemili Öykü için kök hücre ve kan bağışı - İZMİR

- Gönüllülerin kök hücre ve kan bağışında bulunması - İzmir Barosu Genel Sekreteri Perihan Çağrışım Kayadelen ile röportajLösemili Öykü için kök hücre ve kan bağışı - İzmir 'de avukatlar ve adliye çalışanları, lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü için kök hücre ve kan bağışında bulunduİZMİR (AA) - İzmir Barosu, lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenledi.
Bayraklı ilçesindeki İzmir Adalet Sarayında Türk Kızılayının kurduğu stantta Arin için bağışta bulunan İzmir Barosu Genel Sekreteri Perihan Çağrışım Kayadelen, Öykü Arin gibi birçok çocuğa umut olabilmek için bu kampanyayı başlattıklarını belirterek kampanyaya destek veren meslektaşlarına teşekkürlerini iletti.Kampanyanın düzenlenmesi taleplerinin Türk Kızılayınca da olumlu karşıladığını belirten Kayadelen, "Ayrıca meslektaşlarımızdan da yoğun bir katılım var. Buradan herkese şunu hatırlatmak istiyorum. Kök hücre nakli hayat kurtarıyor, herkesi kök hücre nakli yapmaya davet ediyoruz." dedi.
Kampanyaya çok sayıda avukat ile adliye çalışanı katılım göstererek kan ve kök hücre için donör bekleyen hastalara destek oldu.

Kök Hücre Nakli Kan Bağışı Kök Hücre 

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı