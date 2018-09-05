Lösemili genç hayallerine kavuşamadan hayatını kaybetti

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( MANİSA ) - Lösemi teşhisi konulduğu gün harp okulunu kazandığını öğrendi MANİSA



- Manisa'nın Kula ilçesinde lösemi teşhisi konulduktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesine kaldırılan ve burada hayatını kaybeden Mehmet Anıl Bozkurt toprağa verildi.

18 yaşındaki Bozkurt'un lösemi teşhisi konulduğu gün hayalini kurduğu harp okulunu kazandığını öğrendiği ortaya çıktı. Kula’nın sevilen esnaflarından Yunus Bozkurt’un oğlu 18 yaşındaki Mehmet Anıl Bozkurt, 28 Ağustos tarihinde aniden rahatsızlanması sonucu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılmış, burada lösemi teşhisi konulmuştu. Sonrasında ise genç Bozkurt için Kula'da kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Bir süre tedavisi iyiye giden Bozkurt, geçtiğimiz günlerde yine rahatsızlanınca yoğun bakıma alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bozkurt, burada hayatını kaybetti. Genç yaşta lösemi hastalığına yenik düşen Bozkurt’un cenazesi, ikindi namazını müteakip Kurşunlu Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kula Asri Mezarlığına defnedildi. Bozkurt'un genç yaşta yaşamını yitirmesi sevenlerini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Bozkurt’un cenazesine Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula eski Belediye Başkanı Selim Aşkın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bozkurt'un cenazesi kaldırılırken arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Lösemi teşhisi konulduğu gün harp okulunu kazandığını öğrendi Mehmet Anıl Bozkurt’un genç yaşta lösemi hastalığına yenik düşmesinin ardından geriye yürekleri yakan hikayesi kaldı. Okul hayatı boyunca birbirinden farklı başarılara imza atan ve özellikle şiir okuma konusunda Kula’da çeşitli etkinlikler katılarak büyük beğeni toplayan genç Anıl’ın tek hayali deniz subayı olmaktı. Lise öğrenimi tamamlamasının ardından yüksek öğretime geçecek olan Anıl, tercih sıralamasında Deniz Harp Okulu, Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu gibi deniz subayı yetiştiren okullara tercih yaptığı öğrenildi. ilk tedavi işlemlerinin başladığı günde Deniz Harp Okulu’nu kazandığını da öğrendi. Bozkurt'un en büyük hayalinden geriye, kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştığı yazı kaldı. Hastalığının teşhis konulması ile en büyük hayali olan deniz subayı olabilmek için okulu kazandığı haberinin aynı gün öğrenmesinin kendisi adına büyük üzüntü oluşturduğunu yazan Mehmet Anıl mesajında şu ifadelere yer vermişti: “Merhabalar arkadaşlar, ben Mehmet Anıl, sözlerime nasıl başlasam bilmiyorum. Bugün 28 Ağustos Salı, diyeceksiniz ki ne oldu hayırdır. Bunda utanılacak sıkılacak bir şey görmüyorum, o yüzden size birkaç haber vereceğim. İlk olarak bugün lösemi başlangıcı olduğumu öğrendim doktorumdan, ikinci olarak siz arkadaşlarımdan şuan itibariyle kan istiyorum (kanım B RH +). Beni aranızda seven vardır, sevmeyen vardır illa ki, ama hepinizden dualarınızı bekliyorum. Aynı gün içinde de kısmet şu ki Deniz Harp Okulunu kazandığımı öğrendim. Kader buymuş, şimdi tedavime başlayacaklar, kemoterapi falan biliyorsunuz. Hadi bu saatten sonra kel kalmak da varmış napalım, umarım en kısa zamanda sağlığıma kavuşurum siz arkadaşlarımın da desteğiyle tabii ki. Tahmin edeceksiniz ki değişik bir ruh halindeyim şuan. Ararsanız ya da mesaj atarsanız dönemeyebilirim belki bu hesabı da kapatırım bilmiyorum. Son olarak, hayat beni bire bir maça davet etti, kaçmak olmaz hadi bakalım sağlıcakla kalın”

