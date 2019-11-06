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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Lösemili çocuklardan Bilecik Belediyesine ziyaret

Lösemili çocuklardan Bilecik Belediyesine ziyaret

Çocukların belediyeye gelişi

İsaf Belediye Başkanı Hatıra Fotoğrafı Farkındalık Lösemi Hastalığı 

-Başkanın çocuklarla sohbeti
-Detaylar

( BİLECİK )- Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;- “Bizler sizi çok seviyoruz ve her zaman yanınızdayız” BİLECİK

- Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, lösemili çocukları belediyede ağırlarken, onlara çeşitli hediyeler verdi. Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında belediye binası önünde çocukları karşılayan Başkan Şahin ve belediye çalışanları, farkındalık oluşturmak amacıyla ağızlarına maske taktılar. Bilecik Belediyesi olarak lösemi hastalığına dikkat çekecek ve katkı verecek her türlü çalışmada yer almaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Şahin, “2-8 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinlikler ile kutlanan Lösemili Çocuklar Haftanızı kutluyorum. Bizler sizi çok seviyoruz ve her zaman yanınızdayız. Bir ihtiyacınız olduğunda kapılarımız sizler için hep açık olacaktır’’ ifadelerini kullandı. "Farkındalık oluşturulması amacıyla programlar gerçekleştiriyoruz" Eskişehir Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) İl Koordinatörü Hanife Yılmaz ise Belediye Başkanı Semih Şahin ile belediye çalışanlarına teşekkür ederek, "Lösemili Haftası etkinlikleri kapsamında kurumlarımızı ziyaret ediyoruz. Sağ olsun belediye başkanımız bizleri ağırlamak istedi. Bizlere her zaman kapılarını açan ve katkılarını sunan Belediye Başkanımız Semih Şahin’e çok teşekkür ediyoruz. Bizler çocuklarımız ile birlikte ‘Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım’ ve Lösemi Değil, İyilik Bulaşıcıdır’ sloganları ile başta maske takılması ve lösemili hastalarımıza yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla programlar gerçekleştiriyoruz. Buradan sonra üniversitemizi ziyaret edeceğiz. Üniversiteli gençlerimiz çocuklarımız için hazırlık yapmışlar. Belediye Başkanımız Semih Şahin’e katkıları ve misafirperverliği dolayısıyla tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. Çocuklara süt ve kek ikram eden Başkan Şahin, konuklarına hediyeler vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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