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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Lösemili çocuklar moral etkinliğinde buluştu Haberi

- Lösemili çocuklar moral etkinliğinde buluştu Haberi

Müziğe eşlik eden çocuklardan görüntü

Hastane Tedavi Süreci Lösemi Hastası 

-Şarkı söyleyen çocuklar
-Alkış çalan çocuklar
-Çocukların halay çekmesi
-Çocukların oyun oynaması

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Dicle Üniversitesi (DÜ) Çocuk Hastanesinde tedavi gören lösemi hastası çocuklar, kendileri için düzenlenen moral etkinliğinde gönüllerince eğlendi. DÜ Çocuk Hastanesi Hematoloji kliniğinde gerçekleşen etkinliğe, lösemili çocuklar, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Gem, Hastaneler Başhemşiresi ve Sosyal Komite Başkanı Rahime Atlı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Söker, hastane çalışanları ve hasta yakınları katıldı.
Program ile ilgili bilgi veren Hemataloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Söker, moral aktivitelerinin tedaviye olumlu yönde katkı sağladığını söyledi.

Prof. Dr. Söker, “Farklı organizasyonlar iyileşme sürecini hızlandırıyor. Çocuklarımızda moral motivasyonu artırmak bir nevi hastane ortamından uzaklaştırıp yalnız olmadıklarını göstermek açısından bu tür programlar çok önemli” dedi.
Etkinliği organize eden DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Mahmut Altunhan, organizasyonu Çocuk Hastanesi Hematoloji kliniğinde yatan hasta ve yakınlarına yönelik düzenlediklerini söyledi.

Altunhan, çeşitli etkinliklerle küçük de olsa çocuklara moral vermeyi, toplumdan uzaklaşan ve tedavi süreci devam eden çocukların sosyalleşmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından hastalar şarkı söyleyip halay çekerek gönüllerince eğlendi. (YRT-MP-Y)
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