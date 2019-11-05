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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Lösemili çocuklar için meclis toplantısını maske takarak yaptılar

Lösemili çocuklar için meclis toplantısını maske takarak yaptılar

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve meclis üyelerinin, yüzlerinde maskeyle görüntüleri

Hastalık Toplantı Farkındalık Konferans 

-Başkan Gültak'ın lösemiyle ilgili konuşması
-Meclisten görüntü

( MERSİN )- Akdeniz Belediye Meclisi, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için ilginç bir eyleme imza attı. Belediye Başkanı Gültak ve tüm meclis üyeleri, meclis toplantısı boyunca maske taktı MERSİN

- Akdeniz Belediye Meclisi, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için ilginç bir eyleme imza attı. Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, tüm meclis üyeleri ve birim müdürleri, meclis toplantısı boyunca maske taktı. Akdeniz Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantısının ilk oturumu, Mustafa Gültak başkanlığında konferans salonunda gerçekleştirildi.
Çeşitli gündem maddelerinin karara bağlandığı toplantıda, ‘2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’ kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Başkan Gültak, meclis üyeleri ve birim müdürleri maske taktı. Maskeleri toplantı boyunca çıkarmayan Gültak ve meclis üyeleri, tüm kararları yüzlerindeki maskeyle aldı. “Lösemili çocuklarımızın yanındayız” Meclisin açılışında bir konuşma yapan Başkan Gültak, lösemili çocukların, bulaşıcı bir hastalık nedeniyle değil, enfeksiyondan korunmak için maske taktıklarına dikkat çekti. Aynı zamanda bir eczacı olan Gültak, “Maskelerinden dolayı lösemili çocuklarımızın ayrımcılığa maruz kalması kabul edilemez. Bizler de bugün bu maskeleri takarak, yılın bir günü de olsa lösemili çocuklarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Çocuklarının tedavisi amacıyla büyük mücadeleler veren, her şeylerini ortaya koyan fedakar ailelerimizin yanındayız, onlar için elimizden gelen ne varsa yerine getirmeye hazırız. Akdeniz Belediyesi olarak; 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, hastalıkla savaşan çocuklarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek; küçücük bedenlerinde sürdürdükleri ağır ve zorlu mücadeleye destek vermek amacıyla bugün hep birlikte yüzümüze maske takacağız” dedi.
Başkan Gültak ve meclis üyeleri, meclis toplantısından sonra da yine yüzlerine maske takarak lösemili çocuklar için toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla belediye binası girişinde toplu fotoğraf çektirdi.
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