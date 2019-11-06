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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Lösemili Birgül için tüm öğrenciler maske taktı İzle

Lösemili Birgül için tüm öğrenciler maske taktı İzle

Öğrencilerin maske ile kitap okumaları

Öğretmenler Farkındalık Lösemi Hastası Lösemi Hastalığı Öğrenciler 

-Öğrencilerin maskeyle okulda gezmeleri
-Birgül’ün sına girmesi ve arkadaşların ona sarılması
-Birgül köse, öğrenci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu röportaj
-Genel ve detay görüntüler
-Arşiv görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde lösemi hastası Birgül Köse’ye destek amacıyla arkadaşları maske taktı. Daha önce haberlere konu olan Şair İbrahim Rafet ortaokulu 6’ıncı sınıf öğrencisi lösemi hastası Birgül Köse’nin iyileşmesi için başta Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar olmak üzere, Siverek ilçesi ile Türkiye’nin birçok yerinden hayırsever seferber olurken, 2-8 Kasım Lösemi Çocuklar Haftası dolaysıyla okul arkadaşları da Birgül’e moral amacıyla sürpriz yaptı. Okulda okuyan öğrenci ve öğretmenler aldıkları bir kararla sabah ilk derse maske ile girdi. Birgül rahatsızlığı nedeniyle geç geldiği okulda ve sınıfında arkadaşlarını kendisi gibi maskeli görünce şaşırırken, başta öğretmen olmak üzere sınıf arkadaşları, içeri giren Birgül’e sarılarak moral verdi. Sabah okulu geldiğinde arkadaş ve öğretmenlerini maskeli görünce şaşırdığını belirten Birgül Köse,” Daha sonra onlara neden maske taktıklarını sorduğumda bana moral olsun diye taktıklarını söylediler, hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi Sınıf arkadaşı Gurbet Artun’da,” Bu maskeleri takmamızın nedeni rahatsız olan Birgül arkadaşımızı moral ve destek olmak içindi. Arkadaşımızın iyileşmesini ve okula herkes gibi düzenli olarak gelmesini istiyoruz artık. Sınıftaki tüm öğrenciler çok özlüyor, ben de çok özlüyorum, hikaye okuma saatimizde arkadaşımı görünce ağladım, inşallah kısa zamanda iyileşir ve sağlığına kavuşur” diye belirtti Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu,” 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Şair İbrahim Rafet Ortaokulumuzun 6. Sınıf öğrencisi lösemi hastası Birgül kızımıza moral ve destek olma amacıyla, okulumuzda maske takarak farkındalık oluşturmak istedik. Bu farkındalığın farkında olan öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu Okulda yapılan etkinliğe AK Parti İlçe Başkanı Nedim Lale, Siverek Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammed Tosun, Şube Müdürleri hazır bulunurken, başhekim Muhammed Tosun öğrencilere lösemi hastalığı hakkında bilgi verdi
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