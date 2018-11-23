Lösemi hastası minik Medine öğretmenine kavuştu

-Medine’ye getirilen kırtasiye malzemelerinin teslim edilmesi

-İlk dersten detay

-Öğretmenle röportaj

-Medineyle röportaj



( İSTANBUL -ÖZEL)- Lösemi hastası Medine’nin en mutlu günü İSTANBUL



- Lösemi hastası minik Medine Er’in Dünya Çocuk Hakları Günü’nde tuttuğu ‘evde eğitim’ dileği gerçek oldu. İhlas Haber Ajansı’nın sesini duyurduğu minik Medine bugün öğretmenine kavuştu. Kağıthane’de oturan 6 yaşındaki Medine Er için geçen yıl eylül ayında Lösemi teşhisi konmasının ardından tedavisine başlanmıştı. Bulunan ilik sayesinde başarılı bir operasyon geçiren minik Medine her geçen gün iyiye gitmeye başladı.

Hastalığıyla büyük bir mücadele veren Medine, dış ortamda kapabileceği enfeksiyon riski nedeniyle okuluna gidemeyerek eğitiminden geri kalıyordu. Bu nedenle doktorlar Medine’nin evde eğitim alması gerektiğini belirtti.

Bunun üzerine Medine’nin anne ve babası evde eğitim için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuru yaparak beklemeye başladı.

Aradan geçen 3 aylık süre sonunda herhangi bir gelişme yaşanmaması üzerine aile yakınları yetkililerden yardım istedi. İhlas Haber Ajansı’nın gündeme getirdiği haber üzerine harekete geçen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü minik Medine Er’in evde eğitimini sürdürmesi için özel öğretmen tahsis etti. Kağıthane’de bulunan Ziya Paşa İlkokulu’nda görev yapan Ayten Küçükaslan’ın minik Medine için gönüllü olduğu öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından lösemi hastası Medine Er için bugün ders zili çaldı. Ziya Paşa İlkokulu Müdürü Ordu Aktaş’ta bugün eve gelerek Medine’ye eğitimi için gerekli olan kitap ve kırtasiye malzemelerini teslim etti. Öğretmenine kavuşan Medine Er, ’’Öğretmenim geldiği için çok mutluyum. Onunla ders yapacağım, boyama yapacağım’’ diyerek yaşadığı mutluluğu dile getirdi. “Onun mutlu olması için elimizden geleni yapacağız” Medine’nin mutlu olması için elinden geleni yapacağını belirten Ayten Küçükaslan, ’’Küçük bir çocuğun hayallerine kavuşturmak, ona okuma ve yazmayı öğretmek gerçekten güzel bir duygu. Ona evde eğitimi konusunda elimden geleni yapacağız. Onun mutlu olması için elimizden geleni yapacağız’’ ifadelerini kullandı.

