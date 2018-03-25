Lösemi hastası minik İlknur yardım bekliyor

-Anne ve İlknur’dan görüntü

-Annenin kızının saçlarını okşaması

-Annenin kızının ellerini ovması

-Çocuklardan görüntü

-Anne Ağırbaş’ın konuşması

-Dayı Çelik’in konuşması

-Ailenin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Küçükakören köyünde yaşayan 8 yaşındaki lösemi hastası İlknur Ağırbaş, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. Sur ilçesine bağlı Küçükakören köyünde yaşayan Ağırbaş ailesi 5 yıldır lösemi tedavisi gören 8 yaşındaki kızları İlknur için ellerinde avuçlarında ne varsa seferber etti. Maddi durumu olmayan inşaat işçisi baba Mustafa Ağırbaş, kızının tedavisi nedeniyle çalışmaya da ara vermek durumunda kaldı. Aile, kızlarının tedavi edilmesi için yardım istedi. “Eşim çalışmıyor, durumu yok” Kızının sağlığına kavuşmasını ve okuluna devam etmesini istediğini belirten anne Emine Ağırbaş, kendilerine uzatılacak yardım elini beklediklerini ifade etti.

Anne Ağırbaş, “5 yıldır hastadır, tedavi görüyor şuanda fakültede. Kontroller gidip geliyor. Eşim çalışmıyor, durumu yok. Yeşilkart dışında bir sağlık güvencemiz yok” dedi.

“Hastalığından dolayı pek okula da gidemiyor” İlknur’un dayısı Mehmet Çelik ise, “İlknur lösemi hastalığına yakalanmıştı şimdi kontrollere gidip geliyor. Ailesinin maddi durumu iyi değil. Ablamın eşi de İlknur hasta diye işi gidip gelmiyor. Bu durumdan dolayı kendileri de zorluk yaşıyor. Ben İlknur’un dayısı olmama rağmen benimle bile pek konuşmaz. İçine kapanıktır neden olduğunu bilmiyoruz. Tedavi masrafları, ilaç ve benzeri ihtiyaçlardan dolayı yardım bekliyorlar. İlknur hastaneye gidip geldiği için pek okula da gidemiyor. İyileşip okula da gitmesini istiyorlar. Yardım edilirse hem aileye hem de İlknur’a faydalı olacaktır” diye konuştu.

(EEI-MP-Y)

