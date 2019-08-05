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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Lösemi hastası için 'kök hücre bağışı' kampanyası - KAHRAMANMARAŞ

Lösemi hastası için 'kök hücre bağışı' kampanyası - KAHRAMANMARAŞ

Lösemi hastası için "kök hücre bağışı" kampanyası - KAHRAMANMARAŞ - Etkinlik alanından ve katılımcılardan detaylar - Kan verenlerden detay - Kızılay ekibinin çalışmasından detay - Baba Mevlüt Göz ile röportaj - Kuzen Adem Güzel ile röportajLösemi hastası için "kök hücre bağışı" kampanyası - Kahramanmaraş 'ta ilik nakli bekleyen lösemi hastasının ailesi ve arkadaşları Türk Kızılay aracılığıyla "kan ve kök hücre bağışı kampanyası" başlattıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta ilik nakli bekleyen lösemi hastası mimar 28 yaşındaki Miraç Göz'ün ailesi ve arkadaşları, Türk Kızılay aracılığıyla "Kan ve kök hücre bağışı kampanyası" başlattı.Türk Kızılayın Trabzon Caddesi'ndeki kan bağışı noktasında düzenlenen kampanyaya, vatandaşların yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal ile AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici de kan vererek destek oldu.Baba Mevlüt Göz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 aydır lösemi hastası olan oğlu ile diğer hastalar için kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattıklarını belirterek kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.Göz, oğluna şifa olacak kemik iliğinin bulunmasını umut ettiklerini; bunu heyecanla beklediklerini ifade etti.
Adem Güzel de kuzeni Miraç Göz için daha önce ailesinden alınan kök hücrelerle nakil yapıldığını ancak bunların yeterli olmadığını dile getirerek, "Hastamız Antalya'da tedavi görüyor. Biz de yaklaşık 4 gündür yoğun gayret gösteriyoruz. Kan vermenin ne demek olduğunu tüm insanlara duyurup anlatmak gerekiyor. Herkesin duyarlı olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Muhabir Kemik İliği Lösemi Hastası Kan Bağışı Kök Hücre 

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