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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Lösemi hastası Hale’ye karne sürprizi

Lösemi hastası Hale’ye karne sürprizi

ziyaretten görüntü

Evde Eğitim Öğrencilik Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-şarkı söylemeleri
-kaymakamın konuşması
-Hale'ye karnesini vermesi
-toplu fotoğraf çekimi
-detaylar

( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA

- Marmaris’te yaşayan Lösemi hastası Hale Öztürk’ün karnesi ise evinde teslim edildi. Öztürk, Kaymakam Celalettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve öğretmenlerin sürpriz ev ziyareti ile karnesini aldı. Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan evde eğitim gören lise son sınıf öğrencisi Lisemi hastası Hale Öztürk karnesine evinde kavuştu. Türkiye’de milyonlarca öğrenci, okullarında karnelerini alarak 2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı’nı noktaladı. Ancak sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyerek evde eğitim gören öğrenciler karnelerini evde aldı. O kişilerden biri de Marmaris’te yaşayan Nurettin Gençalioğlu Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi, Lösemi hastası Hale Öztürk’tü. Öztürk karnesini sürprizle aldı. Öztürk’ün karnesini, Beldibi Mahallesi’nde bulunan evlerine giden Kaymakam Celalettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve öğretmenleri tarafından verildi.
Takdir ve onur belgesi alan Öztürk’ün mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Karnesini aldıktan sonra Hale Öztürk, Kaymakam Yüksel, Milli Eğitim Müdürü Aldoğan ve öğretmenleriyle birlikte şarkı söyledi.

Başarılarından dolayı Öztürk’ü tebrik eden Kaymakam Yüksel, “Hale kızımız, evinde eğitimi aldı. Milli Eğitim Bakanlığı’mızın, devletimizin, hükümetimizin bir uygulaması olan evde eğitim aldı. Görevli öğretmenlerimiz evde eğitim çalışmasını yürüttüler. Kızımız da gayet başarılı bir öğrencilik sergilemiş. Hem onur hem de takdir belgesi almış. Evde eğitim veren Milli Eğitim Müdürlüğü’müze, evlerini eğitim için açan ailemizi de tebrik ediyorum .Gayretlerinden dolayı Hale kızımızı tebrik ediyorum.” dedi.

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