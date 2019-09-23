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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Lösemi hastaları için uçurtma şenliği İzle

Lösemi hastaları için uçurtma şenliği İzle

Çiğdem Kuzucu röportaj

Kanser Tedavisi Uçurtma Şenliği Küçük Çocuk Lösemi Hastası Hasta Yakını 

-genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Gönüllü olarak lösemili hastalarla ilgilenen Çiğdem Kuzucu ve Murat Değirmenci, 4. Erdi Berkay Gülmez Uçurtma Şenliği için lösemi hastaları ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi.Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda lösemi hastası ve hasta yakını katıldı.
“Kanında hayat var, öne çık hayat kurtar, bin gönüllüden biride sen olur musun ?” sloganlarıyla düzenlenen etkinlikte, uçurtmalarını alıp gelen lösemili birçok hasta doyasıya eğlendi.Etkinlik sonrasında etkinliğin amacından bahseden Çiğdem Kuzucu, “Lösemi denildiğinde sürekli küçük çocuklar akla gelir. Maskeli çocuklar akla gelir. Biz yetişkinlere dikkat çekmek istedik. O yüzden hasta ve hasta yakınlarıyla beraber dört yıldır Ahlatlıbel’de uçurtma şenliği düzenliyoruz. Şu anda burada bulunan bütün hastalar ‘Şevkat Evi’nde kalan, kanser tedavisi gören yada onların yakınları, değişiklik olsun diye ayakkabılarımızı değiştirdik. Farklı farklı ayakkabılar giydik. Bir ilk yapıyoruz ve bu ayakkabıları gören herkes yetişkin lösemi hastalarına dikkat çekecek ve akla o gelecek” ifadelerini kullandı.Sağlıklı olan herkesi kök hücre vericisi olmaya davet eden Çiğdem Kuzucu, “3 tüp kanla hayat kurtarabilirler, sağlıklı olan 18-50 yaş aralığındaki herkes 3 tüp kan vererek hayat kurtarabilir” diye konuştu.

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