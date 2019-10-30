Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Los Angeles’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu İzle

- Los Angeles’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu İzle

resepsiyon detayları

( LOS ANGELES ) - Los Angeles’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu LOS ANGELES

Cumhuriyet Şehit Saygı Duruşu Diplomat Yurt Dışı 


- ABD'de yaşayan Türkler, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosluğunda organize edilen etkinlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Yabancı diplomatlar, bölgede bulunan şehirlerin temsilcileri ile ABD’de yaşayan yüzlerce Türk vatandaşı, cumhuriyetin 96’ncı yılını kutlamak için Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosluğunda gerçekleştirilen resepsiyonda bir araya geldi. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve ABD Marşı'nın okunmasıyla başlayan gecede, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajını okudu. Daha sonra konuklara hitap eden Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, “Bu sene 29 Ekim’i farklı koşullar altında kutluyoruz” diyerek Barış Pınarı Harekatı’nda şehit düşen asker ve vatandaşların anıldığını söyledi.

“Türkiye Cumhuriyeti en büyük başarıdır ancak bu başarının temelleri kolay atılmadı” diyen Oğuz, Türkiye’nin özgürlüğü ve bağımsızlığı için savaşmak zorunda kaldığını hatırlattı. “1919’dan 1923’e kadar olan süreçte Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Türk halk sadece bağımsızlığını kazanmamış aynı zamanda da bir cumhuriyet kurmuştur” diyen Oğuz, Türkiye’nin çok yol kat ettiğini söyledi.

Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda yurt dışında yaşayan Türklerin sayısının neredeyse yok sayılabilecek düzeyde olduğunu ifade eden Oğuz, sadece California’da şu an 70 bin Türkün yaşadığını belirtti.
“Bugün ABD ile Türkiye arasındaki en büyük bağ ABD de yaşayan Türkler” diyen Oğuz, bu kişilerin başarılarından duydukları gururu anlattı. Oğuz konuşmasını, “Cumhuriyet Bayramı'nızı kutlarım” diyerek bitirdi. Konuşmanın ardından Los Angeles Bölgesi, Irvine, Plecentia ve diğer şehirlerin belediye başkanları ve komisyonlarından gelen kutlama belgeleri Oğuz’a takdim edildi. Gecede konuklara birçok farklı Anadolu lezzeti ikram edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şırnak'taki Terör OperasyonuŞırnak'taki Terör Operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
CHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük ProtestosuCHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük Protestosu
Başsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir DurumBaşsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir Durum
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı