- Los Angeles’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

- ABD'de yaşayan Türkler, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosluğunda organize edilen etkinlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Yabancı diplomatlar, bölgede bulunan şehirlerin temsilcileri ile ABD’de yaşayan yüzlerce Türk vatandaşı, cumhuriyetin 96’ncı yılını kutlamak için Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosluğunda gerçekleştirilen resepsiyonda bir araya geldi. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve ABD Marşı'nın okunmasıyla başlayan gecede, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajını okudu. Daha sonra konuklara hitap eden Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, “Bu sene 29 Ekim’i farklı koşullar altında kutluyoruz” diyerek Barış Pınarı Harekatı’nda şehit düşen asker ve vatandaşların anıldığını söyledi.



“Türkiye Cumhuriyeti en büyük başarıdır ancak bu başarının temelleri kolay atılmadı” diyen Oğuz, Türkiye’nin özgürlüğü ve bağımsızlığı için savaşmak zorunda kaldığını hatırlattı. “1919’dan 1923’e kadar olan süreçte Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Türk halk sadece bağımsızlığını kazanmamış aynı zamanda da bir cumhuriyet kurmuştur” diyen Oğuz, Türkiye’nin çok yol kat ettiğini söyledi.



Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda yurt dışında yaşayan Türklerin sayısının neredeyse yok sayılabilecek düzeyde olduğunu ifade eden Oğuz, sadece California’da şu an 70 bin Türkün yaşadığını belirtti.

“Bugün ABD ile Türkiye arasındaki en büyük bağ ABD de yaşayan Türkler” diyen Oğuz, bu kişilerin başarılarından duydukları gururu anlattı. Oğuz konuşmasını, “Cumhuriyet Bayramı'nızı kutlarım” diyerek bitirdi. Konuşmanın ardından Los Angeles Bölgesi, Irvine, Plecentia ve diğer şehirlerin belediye başkanları ve komisyonlarından gelen kutlama belgeleri Oğuz’a takdim edildi. Gecede konuklara birçok farklı Anadolu lezzeti ikram edildi.



loading...