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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Londra’da tiyatro binasının çatısı çöktü Haberi

- Londra’da tiyatro binasının çatısı çöktü Haberi

Olay yerinden görüntü

İngiltere Dell Nadan Başkent Tiyatro Oyunu 

-Wendell Pierce’in seyircilerle bir araya gelmesi

( LONDRA ) LONDRA

- İngiltere’nin başkenti Londra’da tiyatro oyunu sırasında tavanın çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İngiltere’nin başkenti Londra’da bir oyun sırasında tiyatro binasının bir kısmı çöktü. Dün akşam saatlerinde oyun sırasında meydana gelen çökmenin ardından panik yaşandı. Çatının, Arthur Miller’in Satıcının Ölümü adlı oyunu sırasında balkonda oturanların üzerine çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Hafif şekilde yaralananlar olay yerinde tedavi edildi. Oyunu izlemeye gelen bin kişi binadan tahliye edilirken, oyuncu Wendell Pierce çökmenin ardından tahliye dilerek tiyatro binasının dışarısına çıkarılan seyircilerle bir araya geldi. Amerikalı oyuncu seyircilerden özür diledi.
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