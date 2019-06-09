Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
- Londra’da Korkutan Yangın

- Londra’da Korkutan Yangın

yangın detay

( LONDRA ) - Londra’da korkutan yangın LONDRA

İngiltere İtfaiye Aracı Gesi Başkent İtfaiye Eri 


- İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusunda bulunan Barking Riverside bölgesinde bulunan yeni bir apartmanda yangın çıktı. Bölgeye 15 itfaiye aracıyla, yaklaşık 100 itfaiye eri gönderildi. İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusunda bulunan Barking Riverside bölgesinde bulunan yeni bir apartman bloğunda yangın çıktı. Korkutan yangın için Londra İtfaiyesi seferber oldu. 15 itfaiye aracı ve yaklaşık 100 itfaiyecinin yer aldığı operasyonla yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Barking & Dagenham Bölgesi Polis Sözcüsü ölü ve yaralı kimsenin olmadığının altını çizerek, “De Pass Gardens'ta, büyük bir yangın var. Bir blokta bulunan daireler yanıyor” açıklamasını yaptı. Polis, tahliye işlemlerinin sürdüğünü ve yolların kapatılmakta olduğunu duyurdu. Zayiat hakkında detaylı bir bilgi verilmedi. Sosyal medya kullanıcıları ise yangının videolarını ve fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Bir bölge sakini itfaiyenin bölgeye 30 dakika sonra bölgeye intikal ettiklerini iddia etti. Londra İtfaiyesi yangının sebebinin henüz bilinmediğini açıkladı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı