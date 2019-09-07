Londra'da Brexit karşıtı gösteri

- Protestocu gruptan görüntüler - Güvenlik önlemlerinden görüntülerLONDRA (AA) - Londra'da Başbakanlık ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Street önünde Boris Johnson karşıtı gösteri düzenledi. İngiliz polisi ana gösterici grubu ile aşırı sağcı küçük bir grup arasına girerek çatışmayı önlemek için tedbir aldı.
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