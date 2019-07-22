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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Londra’da AVM’de Yangın: 150 İtfaiye Eri Müdahale Ediyor Haberi

- Londra’da AVM’de Yangın: 150 İtfaiye Eri Müdahale Ediyor Haberi

Yangın görüntüleri

( LONDRA ) - Londra’da AVM’de yangın: 150 itfaiye eri müdahale ediyor LONDRA

Alışveriş İtfaiye Aracı İtfaiye Eri Alışveriş Merkezi Yangına Müdahale 


- İngiltere’nin başkenti Londra’da bir alışveriş merkezinde çıkan yangına 150 itfaiye eri müdahale ediyor. Londra’nın kuzeydoğusundaki Walthamstow bölgesinde bir 2 katlı bir AVM’nin çatısında yangın çıktı. Londra İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, 150 itfaiye eri ile 25 itfaiye aracının yangına müdahale ettiği kaydedildi. Bazı yolların ise geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Yetkililer, bölge sakinlerine yoğun duman nedeniyle evlerinin kapı ve pencerelerini kapatması çağrısı yaptı. Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.
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