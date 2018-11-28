Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Lokomotif Stadı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı

Lokomotif Stadı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı

Görüntü dökümü

Bomba İhbarı Alışveriş Güvenlik Güçleri Metro İstasyonu Alışveriş Merkezi 

-- Stadyum çevresi
-- X-Ray cihazından geçişler
-- Yoğun polis grupları
-- Stadyum görevlileri detayları

- MOSKOVA

- Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam deplasmanda oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesinde isimsiz bir bomba ihbarı sebebiyle yaklaşık 20 alışveriş merkezi ve Kievskiy tren garı boşaltıldı. Bu ihbar nedeniyle maç öncesi stadyum çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Moskova’da karşı karşıya geleceği Lokomotif Moskova maçı öncesi öğlen saatlerinde isimsiz bir kişi tarafından bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Moskova’da 20 AVM ve Kievskiy tren garı tahliye edildi. Yapılan ihbar boş çıksa da Rus polisi yine de tedbirlerini arttırdı. Lokomotif Moskova - Galatasaray maçına 5 saat kala stadyum çevresinde güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Kokuya duyarlı köpekler ve bomba uzmanları stadyumun çevresinde kontroller gerçekleştirdi. Stadyumun yakınında bulunan Lokomotif metro istasyonu ve Izmailova metro istasyonunda güvenlik güçleri yoğun bir şekilde kontrolleri arttırdı. Stadyuma giren görevlilerin tümü detaylı bir şekilde aranarak kimlik kontrolleri yapıldı. Ayrıca stadyumda görevli polis sayısının arttırıldığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı