Lokomotif Stadı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı

-- Stadyum çevresi

-- X-Ray cihazından geçişler

-- Yoğun polis grupları

-- Stadyum görevlileri detayları



- MOSKOVA



- Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam deplasmanda oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesinde isimsiz bir bomba ihbarı sebebiyle yaklaşık 20 alışveriş merkezi ve Kievskiy tren garı boşaltıldı. Bu ihbar nedeniyle maç öncesi stadyum çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Moskova’da karşı karşıya geleceği Lokomotif Moskova maçı öncesi öğlen saatlerinde isimsiz bir kişi tarafından bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Moskova’da 20 AVM ve Kievskiy tren garı tahliye edildi. Yapılan ihbar boş çıksa da Rus polisi yine de tedbirlerini arttırdı. Lokomotif Moskova - Galatasaray maçına 5 saat kala stadyum çevresinde güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Kokuya duyarlı köpekler ve bomba uzmanları stadyumun çevresinde kontroller gerçekleştirdi. Stadyumun yakınında bulunan Lokomotif metro istasyonu ve Izmailova metro istasyonunda güvenlik güçleri yoğun bir şekilde kontrolleri arttırdı. Stadyuma giren görevlilerin tümü detaylı bir şekilde aranarak kimlik kontrolleri yapıldı. Ayrıca stadyumda görevli polis sayısının arttırıldığı öğrenildi.

