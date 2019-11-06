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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Lokma ikramı ile organ bağışına dikkat çektiler

Lokma ikramı ile organ bağışına dikkat çektiler

Etkinlikten detaylar

Organ Bağışı Öğrenciler 

-Vali açıklama
-Lokma dağıtımı

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde, organ bağışına dikkat çekmek için öğrencilere lokma ikram edildi, organ bağışı başvuruları alındı. Sivas Valisi Salih Ayhan’ın da katıldığı programda “Bir Lokma Can” sloganı ile organ bağışı formları dolduruldu. İlk bağışı Vali Ayhan yaptı. Burada konuşan Vali Ayhan, organ bağışında dinen bir sakınca bulunmadığını belirtip, “Dinen de bir sakıncası bulunmayan ama bu konuda bilgilendirme ve bilinçlendirme noktasında eksiklik olan bir alan. 'Kim bir insana hayat verirse bütün insanlara hayat vermiş gibidir' düşüncesiyle bu konuya destek olmamız gerekmektedir. Ülkemizde 25-30 bine yakın kişi organ beklemektedir ve bu konuda ciddi manada sıkıntı var. İlimizde organ bağışı anlamında ülke geneline göre biraz cesur değiliz. Bu konuda biraz daha gayret göstermemiz lazım." Dedi. Kazanın başına gelen Vali öğrencilere lokma ikram etti.
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